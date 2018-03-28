HABER

Libya'da anlaşmazlık yaşayan iki şehir uzlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 23:59 | Son Güncelleme

Zintan ve Mısrata şehirlerindeki gruplar anlaşma metnine imza attı

Libya'da uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan Zintan ve Mısrata şehirlerinde bulunan gruplar arasında uzlaşı anlaşması imzalandı.

Ülkede 2014 yılından bu yana aralarında anlaşmazlık bulunan iki şehirdeki gruplar, tarafların temsilcilerinin yaptıkları görüşmeler sonucu Zintan kentinde barış masasına oturdu ve anlaşma metnine imza attı.

Mısrata Askeri Konseyi Başkanı ve Mısrata heyeti başkanı Albay İbrahim Ömer Receb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın daha önce iki şehrin önde gelenlerini bir araya getiren görüşmelerin bir neticesi olduğunu belirtti.

Receb, bu anlaşmanın ülkedeki tüm şehirlerle iletişim kurulması yolunda bir tuğla olacağını, silahları atmak ve el sıkışmak için çalışmanın başlangıcı olacağını ifade etti.

Zintan Askeri Konseyi Üyesi Muhtar Ahdar ise iki şehir arasında yaşanan ve sosyal dokuda çatlaklara neden olan anlaşmazlıkları çözmek ve uzlaşıya varmak amacıyla görüşmeler yapıldığını belirtti.

Buna benzer uzlaşılara açık olduklarını söyleyen Ahdar, "Bu anlaşma, yönetime ulaşmak için bir koalisyon değil. Barışla kalkınmak ve ulusal uzlaşıya ulaşmak için dostluk görüşmeleridir." ifadelerini kullandı.

Zintan Milletvekili Ömer Duveybi de heyetler arasında yapılan toplantılarda ülkede bir kanun devleti kurulmasının, güçlü ordu ve devlet kurumları tesis edilmesinin öneminin vurgulandığını dile getirdi.

Duveybi, bunların ardından Libya çapında ulusal uzlaşının sağlanması amacıyla yeni adımların geleceğini kaydederek, Zintan ve Mısrata arasındaki uzlaşının herhangi bir şehir ya da uzlaşıya karşı imzalanmadığını aktardı.

Libya'da 2014 yılında Trablus'taki geçiş yönetimi Milli Genel Kongre'ye (MGK) bağlı Mısrata'dan Salah Badi'nin liderliğini yaptığı Libya Şafağı (Fecr-i Libya) Kuvvetleri ile Halife Hafter yanlısı Zintan Tugayları arasında başkent Trablus ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanmasının ardından iki şehir arasında gerginlik başlamıştı.

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kaybolduMeriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Komandoların zorlu eğitimi! Komandoların zorlu eğitimi!
iPhone kullanıcılarını isyan ettiren hata!iPhone kullanıcılarını isyan ettiren hata!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İlginizi Çekebilir

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Jandarma görünce şoke oldu!

Jandarma görünce şoke oldu!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.