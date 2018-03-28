Libya'da anlaşmazlık yaşayan iki şehir uzlaştı

Libya'da uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan Zintan ve Mısrata şehirlerinde bulunan gruplar arasında uzlaşı anlaşması imzalandı.

Ülkede 2014 yılından bu yana aralarında anlaşmazlık bulunan iki şehirdeki gruplar, tarafların temsilcilerinin yaptıkları görüşmeler sonucu Zintan kentinde barış masasına oturdu ve anlaşma metnine imza attı.

Mısrata Askeri Konseyi Başkanı ve Mısrata heyeti başkanı Albay İbrahim Ömer Receb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın daha önce iki şehrin önde gelenlerini bir araya getiren görüşmelerin bir neticesi olduğunu belirtti.

Receb, bu anlaşmanın ülkedeki tüm şehirlerle iletişim kurulması yolunda bir tuğla olacağını, silahları atmak ve el sıkışmak için çalışmanın başlangıcı olacağını ifade etti.

Zintan Askeri Konseyi Üyesi Muhtar Ahdar ise iki şehir arasında yaşanan ve sosyal dokuda çatlaklara neden olan anlaşmazlıkları çözmek ve uzlaşıya varmak amacıyla görüşmeler yapıldığını belirtti.

Buna benzer uzlaşılara açık olduklarını söyleyen Ahdar, "Bu anlaşma, yönetime ulaşmak için bir koalisyon değil. Barışla kalkınmak ve ulusal uzlaşıya ulaşmak için dostluk görüşmeleridir." ifadelerini kullandı.