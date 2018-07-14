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Libya'da biri Romanyalı 4 mühendis kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

Libya'da biri Romanyalı 4 mühendis kaçırıldı

TRABLUS (AA) - Libya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin, ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda çalışan biri Romanyalı 4 mühendisi kaçırdığı bildirildi.

Şerare Petrol Sahası'ndan bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu mühendislerin, Şerare Petrol Sahası merkezi yakınındaki 186. noktadan kaçırıldığını dile getirdi.

Mühendisleri kaçıran silahlı kişilerin kimliklerinin henüz bilinmediğini aktaran kaynak, terör örgütü DEAŞ üyesi olmaları ihtimalinin uzak olduğunu ifade etti.

Kaynak, kaçırma olayının 2 gün içinde ikinci kez meydana geldiğinin altını çizerek, petrol sahasında çalışan bazı Libyalı mühendislerin 2 gün önce kaçırıldığına ve daha sonra serbest bırakıldığına işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Biri Romanyalı 4 mühendis kaçırıldı Şerare Petrol Sahası

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