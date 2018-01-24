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Libya'da bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 00:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Bingazi kentindeki bir cami önünde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi

TRABLUS (AA) - Libya'nın Bingazi kentindeki bir cami önünde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Merkezine bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Said Milad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'deki Selmani bölgesinde bulunan Biat er-Rıdvan Camisi'nin önünde cemaatin çıkışı sırasında bombalı bir aracın patlatıldığını belirtti.

Olayda 3 sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu aktaran Milad, saldırıyla önemli bir şahsiyetin hedef alınması ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.

(AA)

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