Libya'da bombalı saldırı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Bingazi kentindeki bir cami önünde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Tobruk merkezli Temsilciler Merkezine bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Said Milad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'deki Selmani bölgesinde bulunan Biat er-Rıdvan Camisi'nin önünde cemaatin çıkışı sırasında bombalı bir aracın patlatıldığını belirtti.
Olayda 3 sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu aktaran Milad, saldırıyla önemli bir şahsiyetin hedef alınması ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.
(AA)
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