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Libya'da bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 04:08 | Son Güncelleme

Bingazi'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1'i küçük çocuk 6 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1'i küçük çocuk 6 sivilin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı Bingazi'nin Güvenliği için Merkezi Emniyet Birimi Sözcüsü Tarık el-Harraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'nin merkezinde Cemal Caddesi'nde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda aralarında bir küçük çocuğun da bulunduğu 6 sivilin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının Suriyeli bir heyetin düzenlediği Uluslararası Suriye Sanatları Sanayi Fuarı yakınında düzenlendiğini belirten Harraz, "Saldırıyı düzenleyen terör örgütleri, dünyaya Bingazi'nin güvenli olmadığı mesajını vermek istiyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor." dedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bingazi bombalı saldırı Libya

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