TRABLUS (AA) - İtalyan işgali sırasında Libya direnişinin kahramanlaşan isimlerinden "çöl aslanı" lakaplı Ömer Muhtar'ın oğlu Muhammed Ömer Muhtar vefat etti.

Mensubu olduğu Munife kabilesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, 97 yaşındaki Muhtar, Bingazi kentinde bulunun El-Hadaig bölgesindeki evinde vefat etti.

İlerlemiş yaşı dolayısıyla birçok hastalıktan dolayı sıkıntı çeken Muhtar'ın birçok kez Libya ve yurt dışında tedavi gördüğü, son olarak da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 ay boyunca tedavi gördüğü belirtildi.

- Muhammed Ömer Muhtar kimdir?

Muhammed Ömer Muhtar, 1921'de Libya'nın doğusundaki Uveyliyye bölgesinde doğdu. Libya'nın doğusundaki Munife kabilesine mensup olan Muhtar, babasının isteği üzerine annesiyle birlikte 1927'de Mısır'a gitti.

Muhtar, 18 yıl boyunca Mısır'ın farklı bölgelerinde yaşadı. İskenderiye kentindeki Eş-Şatibi Medresesinde okurken babası Ömer Muhtar, İtalyan güçleri tarafından Slunta savaş esirleri kampında çıkarıldığı sözde mahkeme tarafından idama mahkum edilerek,16 Eylül 1931'de şehit edildi.

Muhtar, 1942'de İzze el-Feyumi ile evlendi. Eşinin vefatının ardından Muhtar, 1964'te ikinci kez Fatma el-Garyani ile dünya evine girdi.

