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Libya'da hafta sonu 200'den fazla sığınmacı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 01:05 | Son Güncelleme

Uluslarası Göç Örgütü hafta sonu Libya sularında 204 sığınmacının öldüğünü, bu yıl Akdeniz'de hayatını kaybeden toplam sığınmacı sayısının da bini aştığını duyurdu

CENEVRE (AA) - Uluslarası Göç Örgütü (IOM) hafta sonu Libya sularında 204 sığınmacının yaşamını yitirdiğini ve böylelikle Akdeniz'de bu yıl ölen sığınmacı sayısının bini aştığını bildirdi.

BM'nin göç örgütü olan IOM'den yapılan yazılı açıklamada, bugün Trablus'un doğusunda alabora olan küçük bir lastik bottaki 41 sığınmacının kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, cuma günü insan tacirlerinin kullandığı "son derece tehlikeli" bir teknenin benzer bir kazada alabora olduğu ve aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 103 sığınmacının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Libya sularında hafta sonu meydana gelen kazalarda toplam 204 göçmenin öldüğü aktarılan açıklamada, bu yıl Akdeniz genelinde yaşamını yitiren toplam sığınmacı sayının da bini aştığı bildirildi.

Açıklamada, Libya Sahil Güvenliği'nin bu yıl şimdiye kadar küçük teknelerle Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan yaklaşık 10 bin sığınmacıyı geri çevirdiği kaydedildi.

IOM Genel Direktörü William Lacy Swing konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurtarılan ve Libya Sahil Güvenliğince kıyıya geri döndürülen sığınmacıların durumunu birinci elden görmek üzere bu hafta bir kez daha Libya'ya gideceğim." ifadesini kullandı.

IOM Libya Misyon Şefi Othman Belbeisi de "Akdeniz'de Libya sahilleri açıklarında son günlerde sığınmacı ölümlerinde alarm verici artış olduğu" uyarısında bulundu.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
IOM Libya Uluslarası Göç Örgütü

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