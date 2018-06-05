Libya'da Hafter güçleri Derne operasyonunun ikinci aşamasını başlattı

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Derne kentine yönelik operasyonun ikinci aşamasını başlattığı bildirildi.

Hafter, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Derne operasyonunun ikinci aşamasının başlatıldığını, bununla birlikte "terörün sonlandırılacağını" söyledi.

Darbeci General Hafter, Derne'nin özgürleştirilmesinin ardından bölge halkının güvenliği için çalışacaklarını, çatışmalarda alıkonulan kişilere de iyi muamelede bulunacaklarını iddia etti.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Derne Savunma Güçleri ile çatışan Hafter güçleri, 400 Mahallesi, Doğu Sahili ve Ayn Bint bölgesine girdi.

Ülkedeki siyasi ve dini birçok kesim söz konusu operasyona, ülkedeki şiddeti daha da artırdığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden, Aralık 2014'te Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı "Derne Mücahitleri Şura Konseyi" adıyla kurulan yeni adıyla "Derne Savunma Güçleri", 2015'te terör örgütü DEAŞ'tan aldığı kenti elinde tutuyor.