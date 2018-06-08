HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Libya'da Hafter güçleri Derne Savunma Güçlerinin liderlerinden birini yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:03 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçleri Derne Savunma Güçlerinin liderlerinden birini yakaladı

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinin liderlerinden birini yakaladığını açıkladı.

Hafter Güçleri Sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Derne'de operasyonları yöneten El-Kerame Operasyonlar Odası Amiri Tuğgeneral Abdusselam el-Hasi'nin, Derne Savunma Güçlerini oluşturan tugayın güvenlik dosyası sorumlusu Yahya el-Usta Ömer'in yakalandığını belirtti.

Derne'de düzenlenen bir operasyonda yakalandığını ifade eden Mismari, Twitter hesabında El-Usta Ömer'in elleri kelepçeli bir fotoğrafını paylaştı.

Mismari, 28 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı birliklerin, Derne kentinin batı girişini tamamen ele geçirdiğini belirtmişti.

Birliklerin ayrıca Fetayih Sanayi Bölgesi ile Babu Tobruk Mahallesi'ne bakan Kurfat es-Seba bölgesini kontrol altına aldığını ifade eden Mismari, askerlerin ilerlemeye devam ettiğini kaydetmişti.

Ülkedeki siyasi ve dini birçok kesim söz konusu operasyona, ülkedeki şiddeti daha da artırdığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden, Aralık 2014'te Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı "Derne Mücahitleri Şura Konseyi" adıyla kurulan yeni adıyla "Derne Savunma Güçleri", 2015'te terör örgütü DEAŞ'tan aldığı kenti elinde tutuyor.

Hafter güçleri ise dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinin elinden almak için mayıs ayı başında operasyona başlamıştı.

Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda.

Hafter'e bağlı güçlerin 28 Mayıs'ta Derne kentinin batı girişi ile kent çevresindeki bazı bölgeleri kontrol altına aldığı açıklanmıştı.

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!
Doğum yeri İnegöl'de Erdoğan Demirören üzüntüsü (3)Doğum yeri İnegöl'de Erdoğan Demirören üzüntüsü (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Derne Savunma Güçleri General Halife Hafter'e bağlı güçler

En Çok Okunan Haberler

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

İlginizi Çekebilir

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL ve bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL ve bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!

Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!

İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk ile vatandaşın tokalaşma anı tebessüm ettirdi!

AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk ile vatandaşın tokalaşma anı tebessüm ettirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.