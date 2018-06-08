Libya'da Hafter güçleri Derne Savunma Güçlerinin liderlerinden birini yakaladı

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinin liderlerinden birini yakaladığını açıkladı.
Hafter Güçleri Sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Derne'de operasyonları yöneten El-Kerame Operasyonlar Odası Amiri Tuğgeneral Abdusselam el-Hasi'nin, Derne Savunma Güçlerini oluşturan tugayın güvenlik dosyası sorumlusu Yahya el-Usta Ömer'in yakalandığını belirtti.
Derne'de düzenlenen bir operasyonda yakalandığını ifade eden Mismari, Twitter hesabında El-Usta Ömer'in elleri kelepçeli bir fotoğrafını paylaştı.
Mismari, 28 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı birliklerin, Derne kentinin batı girişini tamamen ele geçirdiğini belirtmişti.
Birliklerin ayrıca Fetayih Sanayi Bölgesi ile Babu Tobruk Mahallesi'ne bakan Kurfat es-Seba bölgesini kontrol altına aldığını ifade eden Mismari, askerlerin ilerlemeye devam ettiğini kaydetmişti.
Ülkedeki siyasi ve dini birçok kesim söz konusu operasyona, ülkedeki şiddeti daha da artırdığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.
Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden, Aralık 2014'te Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı "Derne Mücahitleri Şura Konseyi" adıyla kurulan yeni adıyla "Derne Savunma Güçleri", 2015'te terör örgütü DEAŞ'tan aldığı kenti elinde tutuyor.
Hafter güçleri ise dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinin elinden almak için mayıs ayı başında operasyona başlamıştı.
Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda.
Hafter'e bağlı güçlerin 28 Mayıs'ta Derne kentinin batı girişi ile kent çevresindeki bazı bölgeleri kontrol altına aldığı açıklanmıştı.
İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti
Başbakan Binali Yıldırım'dan Muş'ta kritik Irak ve Kandil açıklaması: Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde
Polis uyuşturucu satıcılarını bu halde yakaladı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!
8 yaşındaki oğluna 'eşcinsel' olduğu düşüncesiyle eziyet eden acımasız anneye müebbet
Merak bunu da yaptırdı! Evde onlarla yaşıyor
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum