Libya'da Hafter güçleri Derne Savunma Güçlerinin liderlerinden birini yakaladı

Birliklerin ayrıca Fetayih Sanayi Bölgesi ile Babu Tobruk Mahallesi'ne bakan Kurfat es-Seba bölgesini kontrol altına aldığını ifade eden Mismari, askerlerin ilerlemeye devam ettiğini kaydetmişti.

Mismari, 28 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı birliklerin, Derne kentinin batı girişini tamamen ele geçirdiğini belirtmişti.

Derne'de düzenlenen bir operasyonda yakalandığını ifade eden Mismari, Twitter hesabında El-Usta Ömer'in elleri kelepçeli bir fotoğrafını paylaştı.

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinin liderlerinden birini yakaladığını açıkladı.

Ülkedeki siyasi ve dini birçok kesim söz konusu operasyona, ülkedeki şiddeti daha da artırdığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden, Aralık 2014'te Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı "Derne Mücahitleri Şura Konseyi" adıyla kurulan yeni adıyla "Derne Savunma Güçleri", 2015'te terör örgütü DEAŞ'tan aldığı kenti elinde tutuyor.

Hafter güçleri ise dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinin elinden almak için mayıs ayı başında operasyona başlamıştı.

Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda.

Hafter'e bağlı güçlerin 28 Mayıs'ta Derne kentinin batı girişi ile kent çevresindeki bazı bölgeleri kontrol altına aldığı açıklanmıştı.

