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Libya'da Hafter güçleri Petrol Hilali'nde kontrolü sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:19 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçleri Petrol Hilali'nde kontrolü sağladı

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü tamamen sağladığı bildirildi.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yaptığı basın açıklamasında, Petrol Hilali Bölgesi'nde tamamen kontrolün sağlandığını belirtti.

Mismari, eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların Petrol Hilali Bölgesi'nde stratejik öneme sahip Sidra ve Ra's Lanuf limanlarını ele geçirmesinin ardından, düzenlenen karşı operasyonlar sonucunda söz konusu iki limanın da kontrol altına alındığını ifade etti.

Limanların ele geçirilmesine yönelik operasyonun hava saldırılarıyla başladığını daha sonra birliklerin karadan ilerlediğini aktaran Mismari, bugün yapılan operasyonlar sırasında Hafter'e bağlı güçlerden 10 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Petrol Hilali Bölgesi'ndeki çatışmaların kapsamlı bir savaşın parçası olduğunu ifade eden Mismari, seçimleri ve Paris Anlaşması'nı sekteye uğratmak isteyenlerin, Cedran liderliğindeki silahlı gruplara destek verdiğini ileri sürdü.

Öte yandan hastane kaynakları bugün 16 askerin cesedi ile 25 yaralı getirildiğini aktardı.

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, geçen hafta Hafter güçlerinin kontrolü altındaki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları yer alıyor. Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Petrol Hilali Bölgesi

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