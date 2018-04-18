Libya'da Hafter'in Genelkurmay Başkanı'nın konvoyuna saldırı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Genelkurmay Başkanı Abdurrazık Nazuri'nin konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Libya'da En-Nebe kanalında yer alan habere göre, Hafter'e bağlı güçlerin Genelkurmay Başkanı Nazuri'nin konvoyuna Bingazi'nin Si Ali bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi.
Haberde Nazuri'nin iki korumasının yaralandığı ifade edildi.
Bombalı saldırıyla ilgili resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.
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