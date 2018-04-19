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Libya'da Hafter'in Genelkurmay Başkanı'nın konvoyuna yönelik saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 00:56 | Son Güncelleme

Hafter'e bağlı güçlerin Genelkurmay Başkanı Nazuri'nin konvoyuna yönelik saldırının şüphelileri yakalandı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Genelkurmay Başkanı Abdurrazık Nazuri'nin konvoyuna yönelik bombalı saldırının şüphelilerinin yakalandığı bildirildi.

Geçici hükümete bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin şüphelileri yakaladığı duyuruldu. Açıklamada, şüphelilerin kimlikleriyle ilgili bilginin, yürütülecek soruşturmanın ardından açıklanacağı belirtildi.

Saldırıda, o sırada olay yerinden geçmekte olan Suriye uyruklu bir kişinin öldüğü, biri polis 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, Bingazi'de Nazuri komutasındaki Merkezi Emniyet Dairesi'nde olağanüstü hal ilan edildi ve askeri birimlerden görev yerlerini terk etmemeleri istendi.

- UMH'den kınama

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ise yaptığı yazılı açıklamada, "korkakça" olarak nitelendirdiği terör saldırısını kınadıklarını ifade etti.

Serrac, tüm Libyalıları, ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan bu tür saldırılara karşı tek saf olmaya çağırdı.

TM sözcüsü Abdullah Bıleyhık da saldırıyı "korkak terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Libya'daki En-Nebe kanalı daha önce, Hafter'e bağlı güçlerin Genelkurmay Başkanı Nazuri'nin konvoyuna Bingazi'nin Si Ali bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Nazuri, konvoyuna yönelik saldırının, Hafter güçlerinin dağıldığını gösterme ve Derne kentinde yürüttükleri terörle mücadele çalışmalarını engelleme amacı taşıdığını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrazık Nazuri Halife Hafter

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