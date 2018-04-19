Libya'da Hafter'in Genelkurmay Başkanı'nın konvoyuna yönelik saldırı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Genelkurmay Başkanı Abdurrazık Nazuri'nin konvoyuna yönelik bombalı saldırının şüphelilerinin yakalandığı bildirildi.

Geçici hükümete bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin şüphelileri yakaladığı duyuruldu. Açıklamada, şüphelilerin kimlikleriyle ilgili bilginin, yürütülecek soruşturmanın ardından açıklanacağı belirtildi.

Saldırıda, o sırada olay yerinden geçmekte olan Suriye uyruklu bir kişinin öldüğü, biri polis 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, Bingazi'de Nazuri komutasındaki Merkezi Emniyet Dairesi'nde olağanüstü hal ilan edildi ve askeri birimlerden görev yerlerini terk etmemeleri istendi.

- UMH'den kınama

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ise yaptığı yazılı açıklamada, "korkakça" olarak nitelendirdiği terör saldırısını kınadıklarını ifade etti.

Serrac, tüm Libyalıları, ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan bu tür saldırılara karşı tek saf olmaya çağırdı.