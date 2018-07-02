Libya'da iki limandan daha petrol ihracatı durduruldu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki Ez-Zuveytine ve El-Harika petrol limanlarından ihracatın durdurulduğunu duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Petrol Hilali Bölgesi'nde stratejik öneme sahip Sidra ve Ra's Lanuf limanlarıyla ilgili atılan adıma benzer şekilde, kontrolden çıkan iki limandan daha petrol ihracatının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki limanların "Genel Komuta" (Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler) tarafından sürekli olarak kapatılmasına karşı daha önce de uyarıda bulunulduğu hatırlatıldı.

Ulusal Petrol Kurumu'nun ülkede "yerel ve uluslararası yasalar çerçevesinde arama, üretim ve ihracattan sorumlu uluslararası tanınmış tek otorite" olduğuna işaret edilen açıklamada, Libya halkının çıkarları doğrultusunda görevlerini yerine getirmelerine izin verilmesi konusunda Hafter güçlerine çağrı yapıldı.

Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sunallah da son iki günde Ez-Zuveytine ve El-Harika petrol limanlarına yükleme için gelen iki geminin Hafter güçlerince engellendiğini belirtti.