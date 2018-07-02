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Libya'da iki limandan daha petrol ihracatı durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

Libya'da iki limandan daha petrol ihracatı durduruldu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki Ez-Zuveytine ve El-Harika petrol limanlarından ihracatın durdurulduğunu duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Petrol Hilali Bölgesi'nde stratejik öneme sahip Sidra ve Ra's Lanuf limanlarıyla ilgili atılan adıma benzer şekilde, kontrolden çıkan iki limandan daha petrol ihracatının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki limanların "Genel Komuta" (Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler) tarafından sürekli olarak kapatılmasına karşı daha önce de uyarıda bulunulduğu hatırlatıldı.

Ulusal Petrol Kurumu'nun ülkede "yerel ve uluslararası yasalar çerçevesinde arama, üretim ve ihracattan sorumlu uluslararası tanınmış tek otorite" olduğuna işaret edilen açıklamada, Libya halkının çıkarları doğrultusunda görevlerini yerine getirmelerine izin verilmesi konusunda Hafter güçlerine çağrı yapıldı.

Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sunallah da son iki günde Ez-Zuveytine ve El-Harika petrol limanlarına yükleme için gelen iki geminin Hafter güçlerince engellendiğini belirtti.

Sevkiyata engel olunmasından dolayı petrol depolama tesislerinin dolduğunu ifade eden Sunallah, bu nedenle üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

- Ne olmuştu?

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, geçen hafta Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç limanlarının Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini söylemişti.

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, geçen ay Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Ardından savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları yer alıyor. Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.

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El-Harika Ez-Zuveytine Libya Petrol Hilali Bölgesi petrol ihracatı

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