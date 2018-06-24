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Libya'da kaçırılan 3 Türk işçinin serbest bırakılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, işçilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını bildirdi - Büyükelçilik: - "Libya'da her zaman yeniden yapılanma ve istikrara katkı sağlayan sevgili Türk kardeşlerimiz ve Türk şirketlerinin varlığından memnuniyet duymaktayız"

Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, 3 Kasım 2017'de Ubari'de kaçırılan ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan'ın serbest bırakılarak ülkelerine güvenli şekilde dönmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Türk vatandaşlarının serbest bırakılmaları ve ailelerine, ülkelerine güvenli şekilde dönmelerinden dolayı duyulan memnuniyet ifade edildi.

Kaçırılanlar herhangi bir zarar görmeden olayın son bulması nedeniyle Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Ulusal Mutabakat Hükümeti, iki ülke dışişleri bakanlıkları, istihbarat başkanları ve ENKA şirketi başkanına teşekkür edilen açıklamada, bu süreçte verimli bir iş birliği sağlandığına vurgu yapıldı.

İki ülke ilişkilerinin derinliğine vurgu yapılan açıklamada, "Libya'daki istikrarsız durumun sonucu olan bu olaylar Libya devletinin bu ilişkilerin sağlamlığını ve sürekliliğini destekleme ve güçlendirme isteğini etkilemeyecektir. Libya'da her zaman yeniden yapılanma ve istikrara katkı sağlayan sevgili Türk kardeşlerimiz ve Türk şirketlerinin varlığından memnuniyet duymaktayız." denildi.

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büyükelçilik Libya türk işçiler

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