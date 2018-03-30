Libya'da kaçırılan belediye başkanı serbest bırakıldı

TRABLUS (AA) - Libya'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan Trablus Belediye Başkanı Abdurrauf Hasan Beytulmal'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Trablus Belediyesinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Beytulmal'ın serbest bırakıldığı duyuruldu ancak kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Trablus Belediye Konseyinden dün yapılan yazılı açıklamada, Beytulmal'ın Hule Fercan bölgesindeki evine gece kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından baskın düzenlendiği belirtilmişti. Açıklamada, Belediye Başkanı Beytulmal'ın silah zoruyla bilinmeyen bir yere götürüldüğü duyurulmuştu.

Libya Başsavcılığı Soruşturma Birimi Müdürü Es-Sıddik es-Sur ise Beytulmal'ın kaçırılmadığını, Genel İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından sorgusu alınmak üzere gözaltına alındığını söylemişti.