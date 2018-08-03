Libya'da kaçırılan Filipinliler için savaş gemisi tehdidi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 6 Temmuz'da, Libya'nın güneybatısındaki Hasavine bölgesinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan 3 Filipinli ve 1 Güney Koreli için bölgeye savaş gemisi gönderebileceğini belirtti.
Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Duterte, geçen ay kaçırılan Filipinler vatandaşı 3 kişi ile Güney Kore vatandaşı 1 kişinin hayatını güvence altına almak için Libya sularına fırkateyn gönderebileceğini söyledi.
Duterte, "Eğer o üç Filipinliyi incitirlerse, oraya bir fırkateyn göndereceğim. Şaka yapmıyorum." dedi ve bu meseleyi, askeri yetkililer ile gelecek hafta düzenlenecek toplantıda gündeme getireceğini ifade etti.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque da 3 Filipinlinin serbest bırakılmasını sağlamak adına çabaların sürdüğünü belirtti.
Duterte'nin açıklaması, Güney Kore'nin, yaklaşık 1 ay önce Libya'da, 3 Filipinli ile beraber rehin alınan vatandaşının serbest bırakılmasını sağlamak için Aden Körfezi'nde korsanlıkla mücadele operasyonlarına katılan gemisini bölgeye yönlendirmesinin ardından geldi.
Libya Endüstriyel Nehir İdaresi Birimi yetkililerinden alınan bilgiye göre, silahlı bir grup 4 araçla ülkenin güney batısında Nehir İdaresi Birimi'ne bağlı olan ve başkent Trablus'a su tahliyesinin yapıldığı Hasavine bölgesine gelerek, bölgede çalışan Filipinler vatandaşı 3 mühendis ile Güney Koreli 1 teknisyeni kaçırmıştı.
Silahlı grubun, 5 Libyalıyı da bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı ifade edilmişti.
4 kişiyi kaçıranların kimlikleri henüz doğrulanamazken, bu kişilerin serbest bırakılması için fidye istenip istenmediği bilinmiyor.
Libyalı bir medya şirketinin Facebook hesabından daha önce paylaşılan bir videoda, rehine gibi görünen kişilerden biri Koreli olduğunu söyleyerek yardım istemişti.
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