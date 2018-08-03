Libya'da kaçırılan Filipinliler için savaş gemisi tehdidi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 6 Temmuz'da, Libya'nın güneybatısındaki Hasavine bölgesinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan 3 Filipinli ve 1 Güney Koreli için bölgeye savaş gemisi gönderebileceğini belirtti.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Duterte, geçen ay kaçırılan Filipinler vatandaşı 3 kişi ile Güney Kore vatandaşı 1 kişinin hayatını güvence altına almak için Libya sularına fırkateyn gönderebileceğini söyledi.

Duterte, "Eğer o üç Filipinliyi incitirlerse, oraya bir fırkateyn göndereceğim. Şaka yapmıyorum." dedi ve bu meseleyi, askeri yetkililer ile gelecek hafta düzenlenecek toplantıda gündeme getireceğini ifade etti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque da 3 Filipinlinin serbest bırakılmasını sağlamak adına çabaların sürdüğünü belirtti.

Duterte'nin açıklaması, Güney Kore'nin, yaklaşık 1 ay önce Libya'da, 3 Filipinli ile beraber rehin alınan vatandaşının serbest bırakılmasını sağlamak için Aden Körfezi'nde korsanlıkla mücadele operasyonlarına katılan gemisini bölgeye yönlendirmesinin ardından geldi.