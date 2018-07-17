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Libya'da kaçırılan mühendisler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 00:55 | Son Güncelleme

Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sanallah: - "Beklenmedik bir kaçırılma olayı gerçekleşti. Bu nedenle Tebu ve Tavarık kabileleri ile tüm yerel halkın kaçırılanların derhal serbest bırakılması için çalışmasını talep ediyoruz"

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, Ubari halkından, Şerare Petrol Sahası'nda kaçırılan 2 mühendisin serbest bırakılması için çalışmasını istedi.

Başkent Trablus'taki Petrol Kurumunun merkezinde düzenlenen protesto gösterisine katılan Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sanallah, "Beklenmedik bir kaçırılma olayı gerçekleşti. Bu nedenle Tebu ve Tavarık kabileleri ile tüm yerel halkın kaçırılanların derhal serbest bırakılması için çalışmasını talep ediyoruz." dedi.

Biri Romanyalı diğeri Libyalı 2 mühendisin kaçırılmayı değil, onurlandırılmayı hak ettiğini kaydeden Sanallah, Petrol Kurumunun kaçırma olayları için tek bir kuruş ödemeyeceğini belirtti, kaçırmanın fidye koparmak amacıyla gerçekleştirildiğine işaret etti.

Bunun yanı sıra Petrol ve Doğalgaz İşçileri Genel Birliği yayımladığı yazılı açıklamada, adam kaçırma hadisesini kınayarak, tüm taraflardan bu konuya kalıcı çözüm sağlamalarını istedi.

Şerare Petrol Sahası'nda geçen cumartesi biri Romanyalı 4 mühendisin kaçırıldığı, aynı gün 2'sinin serbest bırakıldığı bildirilmişti.

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Libya mühendis şerare Ulusal Petrol Kurumu UMH

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