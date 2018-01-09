Libya'da, Avrupa'ya yasa dışı yollardan gitmek isterken insan tacirlerinin eline düşen 20 Nijeryalı göçmenin 735 dolara köle olarak satıldığı iddia edildi.

Nijerya Acil Durum Ajansından (NEMA) Süleyman Labaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da 20 Nijeryalı göçmenin toplam 735 dolara köle olarak satıldığını ileri sürdü.

Nijerya hükümeti tarafından yürütülen çalışmalar ile yüzlerce yasa dışı Nijeryalı göçmenin Libya'dan ülkesine döndüğünü dile getiren Labaran, "Libya'dan dönen vatandaşlarımız, 20 Nijeryalının sadece 735 dolara köle olarak satıldığı bilgisini verdiler." dedi.

Köle olarak satılan Nijeryalı göçmenlerden haber alamadıklarını ifade eden Labaran, "Bu kişilerin sağ olup olmadığını maalesef bilmiyoruz. Libya hükümeti bu konu ile ilgili ciddi adımlar atmalı çünkü Libya'dan geri dönen Nijeryalılardan çok kötü şeyler duyduk." diye konuştu.

Labaran, Nijeryalı göçmenlerin Libya'da çok kötü şartlar altında barındığının altını çizerek, bu kişilerin önemli ölçüde yiyecek sıkıntısı çektiğini, içme suyu ihtiyaçlarını tuvaletten karşıladıklarını ve Nijeryalı kadınların bir çoğunun tecavüze uğradığını aktardı.