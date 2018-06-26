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Libya'da Petrol Hilali Bölgesi'nin kontrolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 00:16 | Son Güncelleme

Hafter, ele geçirilen petrol ihraç limanlarının Tobruk yönetimine verilmesini istedi

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) desteklediği General Halife Hafter, Petrol Hilali Bölgesi'ndeki limanların Tobruk yönetimine devredilmesini istedi.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, ülkenin doğusundaki Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç limanlarının Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini söyledi.

Mismari, petrol ihracının idaresine ilişkin, "UMH'ye bağlı petrol kurumu gelsin de ordu birliklerinin ihraç işlemlerine müdahalede bulunsun" diyerek Trablus yönetimine meydan okudu.

Operasyonlardaki kayıpları hakkında da bilgi veren Mismari, kendilerine bağlı 185 askerin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Mismari, limanların yeniden ele geçirilmesi sırasında ayrıca yüzlerce milyon değerinde askeri mühimmat ve ikmal kaybına uğradıklarını dile getirdi.

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, yaklaşık iki hafta önce Hafter güçlerinin kontrolü altındaki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Ardından savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları yer alıyor. Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.

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Halife Hafter Libya Libya'nın Tobruk Temsilciler Meclisi Petrol Hilali Bölgesi

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