Libya'da planlanan seçimler

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libyalıların büyük çoğunluğunun seçmen listelerine kaydolmasını memnuniyetle karşıladı.

BM misyonun başkent Trablus'taki binasında basın toplantısı düzenleyen Selame, "Libyalıların, seçmen kayıt işlemlerinin başladığının duyurulmasının ardından siyasi sürece katılma konusunda gösterdiği istek beni şaşırttı." dedi.

Selame vatadandaşların tavrı konusundaki iyimserliğine rağmen, seçimlerin yapılması için gerekli şartların henüz oluşmadığını, BM olarak bu şartların oluşması için çalıştıklarını belirtti ancak bu konuda ayrıntılı bilgi vermedi.

Libya'daki güvenlik zaafiyetiyle ilgili de konuşan Selame, BM'nin silah kullanımının yaygınlaşmasına engel olmak ve silahlı kişilerin topluma entegre edilme oranını yükseltmek için çalıştığını aktardı ve bu bağlamda ülke genelinde 20 milyondan fazla silahın toplandığını, bunun büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Selame, Libya sınırlarında denetim yapılmadığı ve sınırları koruyacak tek bir meşru otorite olmadığı için ülkeye dışarıdan silah girişinin olduğunu, bu sorunun ancak, tek bir yönetim ve tek bir ordu ile çözüleceğini söyledi.