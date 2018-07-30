Libya'da savunma bakanı görevden alındı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Savunma Bakanı El-Mehdi el-Bergusi'nin görevinden alındığı belirtildi.
UMH Başkanlık Konseyinden bir yetkili, Başkanlık Konseyi'nin, 3 gün önce Savunma Bakanı Bergusi'nin görevden alınmasını öngören bir karar aldığını söyledi.
Yetkili, söz konusu kararın, Başkanlık Konseyi'nin, Burak Eş-Şati Üssü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili Mayıs 2017'de kurduğu soruşturma komisyonunun çalışmasının sona ermesinin ardından alındığını ifade etti ancak soruşturmanın sonucuyla ilgili bilgi vermedi.
UMH Savunma Bakanlığı'na bağlı güçler, 18 Mayıs 2017'de, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin kontrolündeki söz konusu üsse saldırı düzenlemişti.
Saldırı, hükümet güçleriyle TM arasında imzalanan anlaşmanın çiğnenmesine neden olmuş ve çoğu Hafter'e bağlı güçler olmak üzere 141 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.
Başkanlık Konseyi, saldırının ardından Savunma Bakanı Bergusi ile Libya'nın güneyini korumakla görevli 3. Güçler Komutanı Cemal et-Tıreyki'yi, söz konusu ihlalin müsebbibi bulununcaya kadar gözaltına almıştı.
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