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Libya'da seçimlere ilişkin görüşmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 20:28 | Son Güncelleme

Libya'da seçimlere ilişkin görüşmeler

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Stephanie Williams, hükümetin seçimlere ilişkin düzenlemelerini görüştü.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılana yazılı açıklamaya göre, Serrac ile Williams, başkent Trablus'ta konseyin merkez binasında bir araya geldi.

Tarafların, "seçimlerin yapılması ve BM çatısı altında Libya krizine yönelik siyasi çözüm süreçlerinin yürütülmesi gerektiği" konusunda mutabık kaldığı toplantıda, Libya'daki siyasi duruma ilişkin güncel meseleler ile seçimlerin başarılı şekilde yapılması için uluslararası kabul gören hükümetin düzenlemeleri ele alındı.

Williams, toplantıda ayrıca ülkede istikrarın sağlanması, siyasi ve ekonomik sorunlarla mücadele ve hukukun egemenliğinin güçlendirilmesi konularında Serrac'ın sarfettiği çabaları takdir ettiğini dile getirdi.

Serrac, yakın zamanda yaptığı açıklamada, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ni (TM), ülkede cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması adına anayasal bir temel oluşturulması çalışmalarını daimi şekilde engellemeye çalışmakla suçlamıştı.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuş, bunların sonuncusu da geçen mayıs ayı sonunda Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi olmuştu. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya seçim Serrac UMH Williams

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