Libya'da Serrac'tan Derne çağrısı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin kuzey doğusundaki Derne kentinde yaşanan olayların barışçıl yollarla çözülmesi için akil insanların acil müdahalede bulunmasını istedi.

Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, Derne kentine yönelik hava saldırıları ve askeri operasyonlar yapıldığı yönündeki haberleri endişeyle takip ettiğini dile getirdi.

Söz konusu operasyonların sivil kayıplara ve altyapıda tahribatlara sebep olacağı uyarısında bulunan Serrac, daha önce kentten ablukanın kaldırılmasını ve çatışmaların durdurulmasını istediğine işaret etti.

Serrac, her türlü teröre karşı olduğu gibi aynı zamanda sivillere yönelik saldırılara da karşı olduğunu dile getirdi.

Yanlıştan dönmek için hâlâ fırsat olduğunu kaydeden Serrac, çatışmaların sonuçlarının korkunç olacağı ve savaşın yansımalarının Derne kentini aşarak ülkenin diğer bölgelerine kadar ulaşacağı uyarısında bulundu.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler, salı akşamı Derne kenti yakınındaki korunaklı 3 bölgeyi kontrol altına aldıklarını bildirmişti.