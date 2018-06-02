Libya'da silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

TRABLUS (AA) - Libya'nın kuzeydoğusundaki Ecdabiye kentinde bir güvenlik kapısına yönelik saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişiler, Ecdabiye'nin güneyindeki El-Gannan isimli güvenlik kapısına saldırı düzenleyerek kapıyı ateşe verdi. Emniyet güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışma sırasında olay yerinden geçen bir genç kız hayatını kaybetti, ailesinden 5 kişi yaralandı.

Ecdabiye kırsalında önceki gün terör örgütü DEAŞ'a ait bir aracın görüldüğü belirtilmişti.

Ecdabiye'de daha önce de güvenlik kapılarına yönelik saldırılar düzenlenmişti.

