HABER

Libya'da siyasi tıkanıklığı aşma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 04:39 | Son Güncelleme

Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile bir araya geleceğini duyurdu

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlığına seçilen Halid el-Mişri, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile "Başkanlık Konseyi" seçim mekanizmasıyla ilgili görüşeceğini bildirdi.

Devlet Yüksek Konseyi Basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mişri, İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Francis Becker ile görüşmesinin ardından basına açıklamada bulundu.

Salih ile Fas'ta bir araya geleceğini söyleyen ancak tarih vermeyen Mişri, görüşmede, Başkanlık Konseyi'ni etkin hale getirecek bir seçim mekanizmasının yanı sıra Konsey üyelerinin sayısının 3'e düşürülmesi (1 başkan, 2 yardımcı) konularının ele alınacağını kaydetti.

Seçim öncesinde anayasa için referanduma gidilmesinin "öncelikli" olduğunu ifade eden Mişri, Konsey'in belediye seçimlerinin teşvik edilmesi ve belediyelere daha fazla yetki verilmesi, sonrasında da parlamento ya da cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilmesi için çalıştığını vurguladı.

Açıklamaya göre, Devlet Yüksek Konseyi başkanlığına seçilen Mişri'yi tebrik eden Büyükelçi Becker ise Libya'daki mevcut durumun devam etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Becker, Mişri ile Salih'in seçim ve anayasa konularını görüşmek üzere bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirtti.

Mişri, 8 Nisan'da Devlet Yüksek Konseyi'nin düzenlediği ikinci tur seçimde 64 üyenin oyunu alarak başkanlığa seçilmiş, Konseyin eski Başkanı Abdurrahman es-Suveyhli ise 45 oyda kalmıştı.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

Siyaset gündemine damga vuran olayın perde arkasıSiyaset gündemine damga vuran olayın perde arkası
İYİ Parti harekete geçti! YSK'ya bu yazıyı gönderdilerİYİ Parti harekete geçti! YSK'ya bu yazıyı gönderdiler
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürpriziTIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Libya Devlet Yüksek Konseyi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Levent Gültekin yazılarını sonlandırdı

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Levent Gültekin yazılarını sonlandırdı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde

Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank’a para yatıran eşlerine boşanma davası açtılar

Çiftlik Bank’a para yatıran eşlerine boşanma davası açtılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Google'dan 23 Nisan'a özel Doodle

Google'dan 23 Nisan'a özel Doodle

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.