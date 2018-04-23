Libya'da siyasi tıkanıklığı aşma çalışmaları

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlığına seçilen Halid el-Mişri, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile "Başkanlık Konseyi" seçim mekanizmasıyla ilgili görüşeceğini bildirdi.

Devlet Yüksek Konseyi Basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mişri, İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Francis Becker ile görüşmesinin ardından basına açıklamada bulundu.

Salih ile Fas'ta bir araya geleceğini söyleyen ancak tarih vermeyen Mişri, görüşmede, Başkanlık Konseyi'ni etkin hale getirecek bir seçim mekanizmasının yanı sıra Konsey üyelerinin sayısının 3'e düşürülmesi (1 başkan, 2 yardımcı) konularının ele alınacağını kaydetti.

Seçim öncesinde anayasa için referanduma gidilmesinin "öncelikli" olduğunu ifade eden Mişri, Konsey'in belediye seçimlerinin teşvik edilmesi ve belediyelere daha fazla yetki verilmesi, sonrasında da parlamento ya da cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilmesi için çalıştığını vurguladı.

Açıklamaya göre, Devlet Yüksek Konseyi başkanlığına seçilen Mişri'yi tebrik eden Büyükelçi Becker ise Libya'daki mevcut durumun devam etmemesi gerektiğini dile getirdi.