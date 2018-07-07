Libya'da Su Dağıtım İdaresine saldırı

TRABLUS (AA) - Libya Endüstriyel Nehir İdaresine ait bir merkeze teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü, 2 güvenlik görevlisinin kaçırıldığı belirtildi.
Libya Endüstriyel Nehir İdaresi kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'a mensup oldukları tahmin edilen kişilerce Tazirbu kenti yakınındaki Su Dağıtım İdaresine saldırı düzenlendi.
Saldırıda biri mühendis diğeri bölgeyi korumakla görevli birliğin unsuru 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 güvenlik görevlisinin de kaçırıldığı kaydedildi.
Teröristlerin merkezde bulunan tüm araçları ve gıda malzemelerini çaldığı ifade edildi.
Endüstriyel Nehir İdaresinin son saldırıların ardından çalışanlar ve ailelerinin derhal tahliye edilmesine karar verdiği öğrenildi.
Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Nehir İdaresi Birimi'ne bağlı olan ve başkent Trablus'a su tahliyesinin yapıldığı Hasavine bölgesine dün düzenlenen saldırıda, bölgede çalışan Filipinler vatandaşı 3 mühendis ile Güney Koreli 1 tekniker kaçırılmıştı.
Endüstriyel Nehir İdaresi Birimi, Libya'nın çöl bölgelerindeki kaynak içme sularının ülkenin çeşitli şehirlerine nakliyesini sağlıyor.
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