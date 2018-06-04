Libya'da Taverga ile Mısrata arasındaki 7 yıllık anlaşmazlık sona erdi

Libya'da 7 yıllık anlaşmazlıktan sonra Taverga ile Mısrata kentleri arasında barış anlaşması imzalandığı bildirildi.

Libya televizyon kanallarında yer alan habere göre, belediye başkanları, şeyhler, aşiret liderleri ile kent temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende, Taverga ile Mısrata arasında barış anlaşması imzalandı.

Taraflar arasında 2011 yılından bu yana yaşanan anlaşmazlığın sonlandığı barış anlaşması, Taverga halkının, 7 yıl önce tehcir edildikleri topraklara dönebilmesini öngörüyor.

Mısrata Belediye Divan Vekili Usame Badi, törende yaptığı konuşmada, Taverga halkının kente girişlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Emniyet açısından gerekli düzenlemelere göre Taverga halkının artık kente girişi güvenli." dedi.

Tavergalı göçmenlerin geçen perşembe günü evlerine dönmeye başlaması bekleniyordu ancak Mısratalı sivil ve askeri makamlar dönüşün ertelenmesini istemişti.

Mısrata'ya 30 kilometre uzaklıktaki Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "Mısrata'daki devrimcilere karşı durmak ve rejime yandaşlık etmek" suçlamasıyla devrimciler tarafından bölgeden zorla göç ettirilmişti.

