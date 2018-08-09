TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM), İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Peroni'yi "Libya seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle" istenmeyen adam ilan ederek değiştirilmesini talep etti.

TM Dış İlişkiler Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Peroni'nin "Libya seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle" istenmeyen adam ilan edildiği ve değiştirilmesi talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Tobruk milletvekillerinin büyükelçinin açıklamasını "hakaret" olarak gördükleri ve Roma'dan özür bekledikleri ifade edilerek, söz konusu ifadelerin gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilere de etkisi olacağı uyarısında bulunuldu.

İtalyan Büyükelçi Giuseppe Peroni birkaç gün önce Libya'da özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Libya’da seçimlerin yapılmasına karşı olduklarını, bazı partilerin de "iktidarı ele geçirmek" için seçimlerin bir an önce yapılmasını istediğini ifade etmişti.

