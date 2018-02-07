Libya'da Türk şirketi çalışanlarının kaçırılması

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Libya'nın güneyinde kaçırılan 3 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması için çaba gösterilmesini istedi.

Libya El-Ahrar televizyon kanalında yayımlanan "Özel Buluşma" adlı programa katılan İşler, kimliği belirsiz kişilerce bir süredir alıkonulan Türk vatandaşların serbest bırakılması için yetkililerin ve güney halkının gayret göstermesi çağrısı yaptı.

İşler, "Ubari kentinde çalışan Türk işçiler, Libyalı kardeşlerinin misafirleriydi. Kardeşlerine hizmet için gittiler ve bölge halkına yönelik herhangi bir eyleme karışmadıkları halde alıkonuldular." dedi.

Libya'daki yetkililerle yaptıkları her görüşmede bu meseleyi gündeme getirmelerine rağmen şu ana kadar işçilerin serbest bırakılmadığına dikkati çeken İşler, "Libya yönetimi aracılığıyla bize ulaşan bilgilere göre, Türk vatandaşlarının tutuldukları yer, Libya yönetimi tarafından biliniyor, sağlıkları yerinde ve bazı fotoğraflar bize ulaştı." ifadesini kullandı.