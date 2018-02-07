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Libya'da Türk şirketi çalışanlarının kaçırılması

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 02:58 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili İşler, 3 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması için gayret gösterilmesini istedi

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Libya'nın güneyinde kaçırılan 3 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması için çaba gösterilmesini istedi.

Libya El-Ahrar televizyon kanalında yayımlanan "Özel Buluşma" adlı programa katılan İşler, kimliği belirsiz kişilerce bir süredir alıkonulan Türk vatandaşların serbest bırakılması için yetkililerin ve güney halkının gayret göstermesi çağrısı yaptı.

İşler, "Ubari kentinde çalışan Türk işçiler, Libyalı kardeşlerinin misafirleriydi. Kardeşlerine hizmet için gittiler ve bölge halkına yönelik herhangi bir eyleme karışmadıkları halde alıkonuldular." dedi.

Libya'daki yetkililerle yaptıkları her görüşmede bu meseleyi gündeme getirmelerine rağmen şu ana kadar işçilerin serbest bırakılmadığına dikkati çeken İşler, "Libya yönetimi aracılığıyla bize ulaşan bilgilere göre, Türk vatandaşlarının tutuldukları yer, Libya yönetimi tarafından biliniyor, sağlıkları yerinde ve bazı fotoğraflar bize ulaştı." ifadesini kullandı.

Kaçırılma olayını kınayan İşler, Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

Başbakan Yıldırım da 14 Aralık 2017'de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelerek konuyu değerlendirmişti.

Yıldırım, görüşmede, Libya makamlarından kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması amacıyla gayretlerin artırılması ricasında bulunmuştu.

Serrac da kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için her türlü çabanın gösterildiğini belirtmişti.

Libya'nın Ubari kentinde silahlı bir grubun 3 Kasım 2017'de Türk şirketi çalışanı 3 Türk ile 1 Alman'ı kaçırdığı bildirilmişti.

Libya'nın güneyinde yer alan Ubari kentindeki elektrik santralinde çalışmalar, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle 2014 yılında durdurulmuştu. Bölgedeki şartların düzelmesi üzerine ENKA Teknik şirketinden 160 mühendis ve tekniker, çalışmaların tamamlanması amacıyla mayıs ayı başında Libya'ya dönmüştü.

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Libya Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekil

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