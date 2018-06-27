Libya'da UMH Başkanlık Konseyi Yardımcısının kaçırıldığı iddiası

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın yardımcısı Fethi el-Mecberi'nin silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı iddia edildi.
UMH'ye bağlı, ismini açıklamak istemeyen bir emniyet yetkilisi, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ın yardımcısı Mecberi'nin silahlı bir grup tarafından kaçırıldığını öne sürdü.
Söz konusu silahlı grupla ilgili ayrıntılara dair bilgi verilmedi. Olayın sorumluluğunu da henüz üstlenen olmadı.
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