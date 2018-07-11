TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler'e (BM), UMH'ye bağlı Merkez Bankası ile Beyda kentindeki "paralel" Merkez Bankasının işlemlerinin gözden geçirilmesi için uluslararası bir komite kurulması çağrısında bulundu.

Serrac'ın basın ofisinin açıklamasında, BM'ye mektup gönderildiği ve UMH'ye bağlı Merkez Bankası ile Tobruk kentindeki "paralel" Merkez Bankasının işlemlerinin gözden geçirilmesi için uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldığı bilgisi verildi.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Hükümet, krizlerin çözümü için hükümetin reform paketlerini uygulamaya başlarken, Petrol Hilali Bölgesi'nde çıkan olaylar neticesinde petrol ihracatı durdu. Bu da ülkeyi ekonomik açıdan çöküşün eşiğine getirdi. Bu bağlamda BM Güvenlik Konseyinden, doğruluk ve şeffaflık ilkesine ulaşmak için uluslararası ekonomi kuruluşlarının yardımıyla acilen uluslararası teknik bir heyet kurmasını ve Trablus'taki Merkez Bankası ile Beyda kentindeki Merkez Bankasının gelir, gider ve tüm işlemlerini gözden geçirmesini istiyoruz."