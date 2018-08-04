Libya'da Vakıflar ve İslami İşler Heyeti Başkanı kaçırıldı

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Vakıflar ve İslami İşler Heyeti Başkanı Abbas el-Kadi'nin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı bildirildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Vakıflar ve İslami İşler Heyeti Başkanı Kadi, kimliği belirsiz silahlı kişilerce bugün Trablus Havalimanı'nda kaçırıldı.
Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, Kadi'nin kaçırılma sebebi veya nereye götürüldüğü bilinmiyor.
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