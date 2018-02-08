Libya'da yasa dışı göçle mücadele

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkeye yasa dışı yollarla giren 139 Togolunun sınır dışı edildiğini duyurdu.
UMH Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 139 Togolunun ülkelerine gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, sınır dışı etme işleminin, Togo'nun Trablus Büyükelçisi Kujo Adanua ile Dışişleri Bakanlığı Afrika Müdürlüğü yetkililerinin düzenlediği toplantının ardından gerçekleştiği belirtildi.
Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen Libya rotasını kullanıyor. Libya geçen yıl çok sayıda Afrikalı yasa dışı göçmeni sınır dışı etmişti.
Rusya ve Türkiye imzaları attı
Valilikten 18 yaşın altındakilere internet cafe yasağı
İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar
Aden Körfezi tezkeresi bir yıl daha uzatıldı
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay
Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Sahneye mayoyla çıkan güzel şarkıcı gözleri şaşı etti
Erdoğan: Obama bize yalan söyledi, Trump da aynı istikamette
Okuyucu Yorumları 0 yorum