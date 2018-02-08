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Libya'da yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 04:02 | Son Güncelleme

Libya'ya yasa dışı yollarla giren 139 Togolu sınır dışı edildi

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkeye yasa dışı yollarla giren 139 Togolunun sınır dışı edildiğini duyurdu.

UMH Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 139 Togolunun ülkelerine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, sınır dışı etme işleminin, Togo'nun Trablus Büyükelçisi Kujo Adanua ile Dışişleri Bakanlığı Afrika Müdürlüğü yetkililerinin düzenlediği toplantının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen Libya rotasını kullanıyor. Libya geçen yıl çok sayıda Afrikalı yasa dışı göçmeni sınır dışı etmişti.

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Libya togo

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