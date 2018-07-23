Libya'da yeni siyasi kriz işaretleri

TRABLUS (AA) - Libya Başkanlık Konseyi üyeliğinden istifa eden Ali Katrani, Barka bölgesinden Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) üyelerine, bölgenin ileri gelenlerine ve aktivistlere Bingazi'de toplanma çağrısı yaptı.

Libya'nın News 218 televizyon kanalında yayımlanan videoda, Tobruk'taki TM üyeleriyle görülen Katrani, Barka bölgesinin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne zemin hazırlayan Suheyrat Anlaşması'nın dışında olduğunu söyledi.

Ne zaman ve tam olarak nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde Katrani ayrıca, Barka bölgesinden ileri gelenler, TM üyeleri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine perşembe günü Bingazi'de bir araya gelme çağrısında bulundu.

TM'nin desteklediği General Halife Hafter'e yakınlığıyla bilinen Katrani, Bingazi'deki toplantıda Suheyrat Anlaşması ve Barka bölgesine ilişkin bazı kararlar alınacağına işaret etti.

- "Libya'nın bölünmesi yolunda atılmış bir adım"

Gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren Libyalı gazeteci ve siyasi yorumcu İsam Zubeyr, Katrani'nin açıklamaları ve Barka'nın ileri gelenlerine yönelik toplantı çağrısını, "ülkenin bölünmesi yolunda atılmış bir adım" olarak yorumladı.