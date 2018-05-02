Libya'da Yüksek Seçim Kurulu'na silahlı saldırı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu binasına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Libya Yüksek Seçim Kurulu kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişiler, Gavt eş-Şeal bölgesindeki kurul binasını hedef aldı.
Saldırı nedeniyle yaralananların olduğu kaydedildi.
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