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Libya'daki 157 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak ülkelerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 21:12 | Son Güncelleme

Libya'daki 157 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak ülkelerine döndü

Libya'daki 157 Nijeryalı göçmenin daha gönüllü olarak ülkelerine döndükleri belirtildi.

Lagos'taki Nijerya Göç İdaresi Başkanı Abraham Tamrat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 157 Nijeryalı göçmenin daha kendi rızalarıyla Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü söyledi.

Tamrat, dönenlerin Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından karşılandığını belirterek, grubun içinde 9 hamile kadın ve bebeklerin bulunduğunu ifade etti.

Libya'dan Nijerya'ya dönen göçmenlerin hükümetten yardım aldığını dile getiren Tamrat, son iki haftada 514 Nijeryalının gönüllü olarak ülkelerine döndüğü bilgisini paylaştı.

NEMA tarafından yayımlanan rapora göre, son bir yılda yaklaşık 7 bin Nijeryalı gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine dönüş yaptı.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi olan Nijerya'da halk, devam eden ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren Boko Haram örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar da milyonlarca Nijeryalının evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden oluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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