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Libya'daki anayasa çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 19:45 | Son Güncelleme

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, anayasa referandumu yasasının oylanacağı oturumu erteledi

TRABLUS (AA) - Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), anayasa referandumu yasasının oylanacağı oturumu yarına erteledi.

TM adına konuşan Abdullah Belhik "Libya el-Ahrar" televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugünkü oturum, nedenleri açıklanmaksızın ertelendi." dedi.

Yaklaşık bir haftadır askıya alınan anayasa referandumu yasasına ilişkin oturum bugün yeniden gündeme alınarak TM'de müzakerelere açılmıştı.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Hazırlama Komisyonu, üyelerinin seçildiği Şubat 2014'ten yaklaşık üç yıl sonra, Temmuz 2017'de ülkenin kalıcı anayasası olacak taslak çalışmalarını bitirdiğini duyurmuştu.

Uluslararası toplum TM'ye "meclis ve başkanlık seçimlerine hazırlık kapsamında anayasa çalışmalarının bir an önce tamamlanması" çağrıları yapıyor.

Geçen mayıs ayında Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi'nde, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.

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