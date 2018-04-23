Libya'daki bölünmüşlüğü sona erdirme çabaları

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki bölünmüşlüğü sonlandırmak için tüm siyasi taraflarla iş birliğine açık olduklarını belirtti.
Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avusturya'nın Libya Büyükelçisi Ronald Sturm'ı, başkent Trablus'taki konsey binasında kabul eden Serrac, görüşmenin ardından büyükelçiyle ortak basın toplantısı düzenledi.
Serrac, UMH'nin, 2018 bitmeden yapılması planlanan seçimler için gerekli şartlar ve atmosferin oluşturulması kapsamındaki çalışmalara devam ettiğini ifade ederek, "Devlet kurumlarını olumsuz etkileyen bölünmüşlüğü sonlandırmak için tüm siyasi taraflarla iş birliğine açığız." dedi.
Büyükelçi Sturm ise ülkesinin UMH ile uzlaşı sürecini desteklediğini dile getirerek, Avusturya'nın Libya ile ilişkilerini geliştirmeyi istediğini söyledi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) sunduğu eylem planına göre Libya'da 2018 sona ermeden seçim yapılması planlanıyor.
- Libya'daki siyasi tıkanıklık
Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.
BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.
BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.
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