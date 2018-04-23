Libya'daki bölünmüşlüğü sona erdirme çabaları

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki bölünmüşlüğü sonlandırmak için tüm siyasi taraflarla iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avusturya'nın Libya Büyükelçisi Ronald Sturm'ı, başkent Trablus'taki konsey binasında kabul eden Serrac, görüşmenin ardından büyükelçiyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Serrac, UMH'nin, 2018 bitmeden yapılması planlanan seçimler için gerekli şartlar ve atmosferin oluşturulması kapsamındaki çalışmalara devam ettiğini ifade ederek, "Devlet kurumlarını olumsuz etkileyen bölünmüşlüğü sonlandırmak için tüm siyasi taraflarla iş birliğine açığız." dedi.

Büyükelçi Sturm ise ülkesinin UMH ile uzlaşı sürecini desteklediğini dile getirerek, Avusturya'nın Libya ile ilişkilerini geliştirmeyi istediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) sunduğu eylem planına göre Libya'da 2018 sona ermeden seçim yapılması planlanıyor.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.