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Libya'daki bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

UMH Başkanlık Konseyi, Bingazi'de cuma namazı sonrası camide düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Bingazi kentinde cuma namazı sonrası camide düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu terör saldırısının dini değerler ve insani ilkelere tamamen aykırı olduğu belirtildi.

Bu tür saldırıların Bingazi'de tekrar ettiğine işaret edilen açıklamada, safları birleştirme ve terörle mücadele için birlikte çaba harcama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, bu tür saldırılar karşısında Libya'daki tüm güvenlik güçlerinin seferber edilmesi gerektiği kaydedildi.

Bingazi kentinde bugün El-Macuri bölgesindeki Ebu Hureyre Camisi hedef alınmış, ilk belirlemelere göre 1 kişi ölmüş, 129 kişi yaralanmıştı.

Bingazi'de yer alan Biat er-Rıdvan Camisi önünde de 24 Ocak'ta bombalı araçlarla iki saldırı gerçekleştirilmiş, 37 kişi hayatını kaybetmiş, 73 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Başkanlık Konseyi Bingazi UMH

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