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Libya'daki bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 02:00 | Son Güncelleme

Katar, Bingazi kentinde cuma namazının ardından bir camide gerçekleştirilen saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Bingazi kentinde cuma namazı sonrası camide düzenlenen bombalı saldırıyı "şiddetle" kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ibadet yerlerinin hedef alınması ve masum insanların korkutulmasının kesinlikle kabul edilemeyeceği belirtildi.

Katar'ın, "nedenleri ne olursa olsun terör ve şiddet karşıtı sabit tutumuna" vurgu yapılan açıklamada, Libya hükümeti ile halkına taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Bingazi'de dün El-Macuri bölgesindeki Ebu Hureyre Camisi hedef alınmış, ilk belirlemelere göre 1 kişi ölmüş, 129 kişi yaralanmıştı.

Kentte yer alan Biat er-Rıdvan Camisi önünde de 24 Ocak'ta bombalı araçlarla iki saldırı gerçekleştirilmiş, 37 kişi hayatını kaybetmişti.

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Bingazi Katar kınadı

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