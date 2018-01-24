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Libya'daki bombalı saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 04:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Bingazi kentinde düzenlenen iki bombalı saldırıda ölü sayısı 22'ye yükseldi

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde düzenlenen iki bombalı saldırıda ölü sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

El-Cela Devlet Hastanesinin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Bingazi'de bir caminin önünde bombalı araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Saldırılarda yaralanan 21 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Güvenlik kaynakları ise saldırıda Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı Soruşturma ve Tutuklama Bölük Komutanı Ahmed el-Feyturi'nin de hayatını kaybettiğini, yine bu meclise bağlı Libya Genel İstihbarat Servisi Casuslukla Mücadele Bölümü Sorumlusu El-Mehdi el-Fellah'ın yaralandığını kaydetti.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Bingazi'deki Selmani bölgesinde bulunan Biat er-Rıdvan Camisi önünde cemaatin çıkışı sırasında bombalı iki aracın patlatıldığı bildirilmişti.

Temsilciler Meclisine bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Said Milad, saldırıyla önemli bir şahsiyetin hedef alınması ihtimali üzerinde durduklarını ifade etmişti.

(AA)

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