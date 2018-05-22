Libya'daki çatışmalar

TRABLUS (AA) - Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler ile Derne'deki güçler arasında çatışmalar yaşandığı, Hafter'e bağlı bir tugay komutanının hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter'e bağlı güçler ile Derne'deki güçler arasında çatışma çıktı. Çatışmalar sırasında Hafter'in önemli askeri tugaylarından 36. Yıldırım Tugayı Komutanı Abdulhamid Ebu Acile Verfili öldü, iki asker yaralandı.

Hafter güçleri, dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Derne Mücahitleri Şura Konseyinin elinden almak için bu ay başında operasyona başladıklarını açıklamıştı.

Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor.

Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda. Konsey, İslami gruplar tarafından, Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014'te kurulmuştu.

