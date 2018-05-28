Libya'daki Hafter güçleri Derne kentinin girişini ele geçirdi

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Derne kentinin batı girişi ile kent çevresindeki bazı bölgeleri kontrol altına aldığı bildirildi.
Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı birliklerin, kentin batı girişini tamamen ele geçirdiğini belirtti.
Birliklerin ayrıca Fetayih Sanayi Bölgesi ile Babu Tobruk Mahallesi'ne bakan Kurfat es-Seba bölgesini kontrol altına aldığını ifade eden Mismari, askerlerin ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan Derne Savunma Güçleri, Menare internet sitesinden yaptıkları açıklamada, insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirilen yoğun bombardıman sonucu Fetayih Sanayi Bölgesi'nden çekildiklerini duyurdu.
Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden, Aralık 2014'te Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı "Derne Mücahitleri Şura Konseyi" adıyla kurulan yeni adıyla "Derne Savunma Güçleri", 2015'te terör örgütü DEAŞ'tan aldığı kenti elinde tutuyor.
Hafter güçleri ise dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinin elinden almak için mayıs ayı başında operasyona başlamıştı.
Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda.
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