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Libya'daki Hafter güçleri güneydeki "silahlı grupları" hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 21:41 | Son Güncelleme

Libya'daki Hafter güçleri güneydeki "silahlı grupları" hedef aldı

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) destek verdiği General Halife Hafter güçlerine ait uçakların, ülkenin güneyinde "suç çetelerinin ve Çadlı muhalif grupların elinde bulundurduğu yerlere" hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hafter güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde güvenliğin sağlanması amacıyla bölgedeki "suç çetelerinin ve Çadlı muhalif grupların elinde bulundurduğu yerlere" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Hafter güçleri, komşu ülkelerden gelen ve "Afrikalılar" olarak adlandırılan gruplara Libya'yı terk etmeleri için verdikleri 9 gün sürenin bitmesinin ardından geçen pazartesi günü güneyde askeri operasyon başlatmıştı.

Sebha kentinde 25 Şubat'tan bu yana zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklar, çatışmaların Tebu ve Süleymanoğulları kabileleri arasında gerçekleştiğini ifade ediyor. Bazı kaynaklar da olayların Libya ordusu ve Çad'dan gelen yabancı milisler arasında yaşandığını belirtiyor.

Gözlemciler ise Halife Hafter güçleri ile UMH birliklerinin konuşlandığı petrol zengini Sebha'da devam eden çatışmaları, biri doğudaki Tobruk merkezli TM, diğeri batıdaki Trablus merkezli UMH'ya taraf iki kabile arasında yaşanan iktidar çatışmasının bir parçası olarak yorumluyor.

Hafter güçleri 8 Mart'ta da ülkenin güneyindeki silahlı gruplarla mücadele için operasyon başlatılması talimatını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
güney Halife Hafter Libya

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