Libya'daki Hafter güçlerinin Derne operasyonu

DERNE (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler, Derne'de "Derne Savunma Güçleri"nin elindeki Şeyha el-Garbiyye bölgesini kontrol altına aldığı bildirildi.
Hafter güçlerine bağlı Harp Basın Ofisi'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı birliklerin Derne kentindeki Şeyha el-Garbiyye bölgesini kontrol altına aldığı belirtildi.
Kentte arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü ifade edildi.
Öte yandan Libya Kızılayından yapılan açıklamada ise Derne'de çatışma bölgesinde ve çevresinde bulunan 320 ailenin bölgeden tahliye edildiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca Kızılay ekiplerinin bölgede kimliği belirlenemeyen 9 kişinin cesedini bulduğunu, kentteki mezarlığa defnedildiklerini kaydetti.
Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden, Aralık 2014'te Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı "Derne Mücahitleri Şura Konseyi" adıyla kurulan yeni adıyla "Derne Savunma Güçleri", 2015'te terör örgütü DEAŞ'tan aldığı kenti elinde tutuyor.
Hafter güçleri ise dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinin elinden almak için mayıs ayı başında operasyona başlamıştı.
Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda.
Hafter'e bağlı güçlerin 28 Mayıs'ta Derne kentinin batı girişi ile kent çevresindeki bazı bölgeleri kontrol altına aldığı açıklanmıştı.
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