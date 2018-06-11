Libya'daki Hafter güçlerinin Derne operasyonu

DERNE (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Derne operasyonu kapsamında yeni bölgeleri ele geçirdiği bildirildi.
Hafter'e bağlı Es-Saika özel güçlerinin yazılı açıklamasında, "Derne Savunma Güçleri"nin elinde bulunan, kentteki ana liman, El-Bahri caddesi, Korneş yolunda denetimin sağlandığı belirtildi.
Hafter Güçleri Sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş nedeniyle başka yerlere göçen Derne halkının Silahlı kuvvetler tarafından güvence altına alındıktan sonra evlerine dönmelerini" istedi.
Halife Hafter'e bağlı güçler, geçen cumartesi "Derne Savunma Güçleri"nin elindeki Şeyha el-Garbiyye bölgesini ele geçirmişti.
Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden, Aralık 2014'te Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı "Derne Mücahitleri Şura Konseyi" adıyla kurulan yeni adıyla "Derne Savunma Güçleri", 2015'te terör örgütü DEAŞ'tan aldığı kenti elinde tutuyor.
Hafter güçleri ise dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinin elinden almak için mayıs ayı başında operasyona başlamıştı.
Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda.
Hafter'e bağlı güçlerin 28 Mayıs'ta Derne kentinin batı girişi ile kent çevresindeki bazı bölgeleri kontrol altına aldığı açıklanmıştı.
Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı
Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde
Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi
Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!
AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Okuyucu Yorumları 0 yorum