Libya'daki iç göçler

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, 7 yıl önce evlerini terk etmek zorunda bırakılan Tavergalı iç göçmenlerin evlerine dönüşüyle ilgili anlaşmayı uygulayacaklarını duyurdu.
Serrac'ın Taverga Yerel Meclis Başkanı Abdurrahman eş-Şikşak ile bir araya gelmesinin ardından basın ofisinden yazılı açıklama yapıldı. Serrac açıklamada, Mısrata Belediye Meclisi ile Taverga Yerel Meclisi arasında yaklaşık iki yıl süren müzakerelerin ardından varılan anlaşmanın uygulanmasından geri dönüş olmadığını vurguladı.
Mısratalı askeri ve sivil makamların göçmenlerin dönüşü konusunda engel çıkarmasına da değinen Serrac, sayıca az olan bu kişilerin onları anlaşmanın uygulamasından alıkoyamayacağını belirtti.
Anlaşmanın uygulanmasını denetleyen komiteden çalışmalarına devam etmesini isteyen Serrac, ilgili bakanlıklara da iç göçmenlere gerekli desteği verme çağrısında bulundu.
Serrac, Tavergalıların evlerine dönüşünün, tüm iç göçmenlerin evlerine dönüşünün başlangıcı ve ülkenin mevcut krizden çıktığının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Tavergalı göçmenlerin geçen perşembe evlerine dönmeye başlaması bekleniyordu ancak Mısratalı sivil ve askeri makamlar dönüşün ertelenmesini istemişti.
Taverga ve Mısrata kentinden temsilciler, Ağustos 2016'da Tunus'ta Birleşmiş Milletler gözetiminde, Taverga halkının evlerine dönüş hakkını içeren bir anlaşma imzalamıştı.
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Aralık 2017'de, Taverga sakinlerinin şubat ayı başında evlerine döneceğini açıklamıştı.
Mısrata'ya 30 kilometre uzaklıktaki Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "Mısrata'daki devrimcilere karşı durmak ve rejime yandaşlık etmek" suçlamasıyla devrimciler tarafından Taverga'dan zorla göç ettirilmişti.
Taverga halkının büyük bölümü, ülkenin kuzeyindeki Trablus, Bingazi ve Ecdebiye'deki mülteci kamplarında hayatlarını idame ettiriyor.
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