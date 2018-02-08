Libya'daki iç göçler

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, 7 yıl önce evlerini terk etmek zorunda bırakılan Tavergalı iç göçmenlerin evlerine dönüşüyle ilgili anlaşmayı uygulayacaklarını duyurdu.

Serrac'ın Taverga Yerel Meclis Başkanı Abdurrahman eş-Şikşak ile bir araya gelmesinin ardından basın ofisinden yazılı açıklama yapıldı. Serrac açıklamada, Mısrata Belediye Meclisi ile Taverga Yerel Meclisi arasında yaklaşık iki yıl süren müzakerelerin ardından varılan anlaşmanın uygulanmasından geri dönüş olmadığını vurguladı.

Mısratalı askeri ve sivil makamların göçmenlerin dönüşü konusunda engel çıkarmasına da değinen Serrac, sayıca az olan bu kişilerin onları anlaşmanın uygulamasından alıkoyamayacağını belirtti.

Anlaşmanın uygulanmasını denetleyen komiteden çalışmalarına devam etmesini isteyen Serrac, ilgili bakanlıklara da iç göçmenlere gerekli desteği verme çağrısında bulundu.

Serrac, Tavergalıların evlerine dönüşünün, tüm iç göçmenlerin evlerine dönüşünün başlangıcı ve ülkenin mevcut krizden çıktığının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.