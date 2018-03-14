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Libya'daki kamplardan 16 bin göçmen geri gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 00:21 | Son Güncelleme

Libya'daki kamplardan 16 bin göçmen geri gönderildi

STRAZBURG (AA) - Libya'daki kamplarda kalan 16 bin Afrikalı göçmenin ülkesine geri gönderildiği bildirildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bu yılın ilk iki ayında Libya'daki kamplarda kalan 16 bin göçmeni "gönüllülük" esasına göre ülkelerine geri gönderdiklerini ifade etti.

Libya'daki kamplarda geriye yaklaşık 4 -5 bin göçmenin kaldığını belirten Mogherini, bir kaç ay içinde kampların tamamen boşaltılmasını umduğunu söyledi.

CNN International, 14 Kasım'da, Libya'nın başkenti Trablus'ta Afrikalı göçmenlerin köle pazarında satıldığı iddiasını destekleyen görüntüler yayınlamış, birkaç dakika içinde 12 göçmenin kişi başı 400 avroya yakın fiyatla satıldığı öne sürülmüştü.

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Maitig de yoğun tepkiler üzerine olayın araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Siyasi karışıklıklara sahne olan Libya, Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya geçişinde önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Her yıl ülkelerindeki çatışmadan kaçan onbinlerce kişi daha iyi koşullarda yaşama hayaliyle Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

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