Libya'daki krize çözüm arayışları

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Libya'da bu sene bitmeden seçimler başarıyla yapılmazsa ülkedeki krizin uzayacağı uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği, Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği temsilcilerinden oluşan dörtlü komisyonun Mısır'ın başkenti Kahire'de Libya krizinin ele alındığı görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Ebu Gayt, "Libya meselesi çok karmaşık. Bu yılın geri kalan aylarında cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerine odaklanılması düşüncesi var. Bu yıl bitmeden seçimlerin başarıyla yapılması için elimizde bir fırsat var. 2018 bitmeden seçimler başarıyla yapılmazsa ülkedeki kriz uzar." değerlendirmesinde bulundu.
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