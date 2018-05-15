Libya'daki krize çözüm arayışları

Libya'da Birleşmiş Milletlerin (BM) sunduğu eylem planının ikinci aşaması öncesinde, geçen nisan ayından bu yana 27 kentte 42 istişare toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.
Cenevre merkezli bağımsız bir kuruluş olan İnsani Diyalog Merkezinin temsilcileri, Tunus'un başkentinde konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Söz konusu toplantı, Libya Ulusal Forumunun Facebook sayfasından yayımlandı.
BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame tarafından görevlendirilen Diyalog Merkezinin temsilcileri, 27 şehirde 42 istişare toplantısı düzenlediklerini ve bu toplantılara yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığını söyledi.
Libyalı taraflarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran temsilciler, anlaşmaya varılan temel konular arasında tabii kaynaklarını ve halkını koruyabilecek güçlü bir devlet kurulmasının yer aldığını ifade etti.
- Libya'daki siyasi tıkanıklık
Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.
BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM tarafından onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.
BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önermişti. Selame, planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.
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