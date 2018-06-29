Libya'daki krize çözüm bulma çabaları

TUNUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'nın egemenliğinin ihlal edilmiş durumda olduğunu söyledi.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile başkent Tunus'taki Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Selame, detay vermeksizin Libya'nın yabancı askeri müdahale tehdidi ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bunu da "güvenli sınırlar, asker, polis ve diğer organlardan müteşekkil tek bir merkezi yönetim olmamasıyla" ilişkilendiren Selame, bu nedenle Libya'nın egemenliğinin ihlal edilmiş halde olduğunu belirtti.

Selame, BM'nin, Libya'nın kendisine veya başta tarihi bağları olan Tunus olmak üzere komşularına tehlike oluşturmayan, güçleri elinde toplayabilecek uluslararası alanda tanınan meşru bir yönetime sahip olması için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

BM Temsilcisi ayrıca, BM Güvenlik Konseyinin geçen eylül ayında ortaya koyduğu, "Libya'daki birkaç kent arasında uzlaşma sağlanması, yerlerinden edilmiş vatandaşların geri dönmesi ve anayasa taslağı konusundaki ihtilaftan sonra taraflar arasında yakınlaşma" konularını içeren planın uygulanması hususundaki arzusunu ifade etti.